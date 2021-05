Loana poste une photo intime qui inquiète et agace ses followers

Après deux mois de silence sur les réseaux sociaux, Loana partage à nouveau depuis quelques jours petits messages et photographies avec sa communauté. La dernière en date n'est pas passée inaperçue.

L’ex-star de télé-réalité a en effet posté tôt ce matin, un cliché montrant le haut de sa poitrine accompagné du message « gros bisous et bonne journée ».

Si elle n’est pas la première à se mettre en scène de la sorte, cette publication a fait réagir ses followers, entre craintes pour sa santé mais aussi critiques. « Pourquoi une telle photo ?», « Loana je t'apprécie beaucoup mais je trouve la photo un peu trop osée», pouvait-on lire parmi les messages les plus tendres.

Capture d'écran compte Instagram Loana

Il faut dire que la santé psychologique de l’ex-lofteuse inquiète ses fans depuis plusieurs années et les derniers mois n’ont rien arrangé. La quadra, qui a multiplié depuis fin février les séjours à l’hôpital, d’abord pour intoxication médicamenteuse puis fin mars après avoir contracté le Covid, a pourtant tenté de rassurer sa communauté en postant une vidéo hier en fin de journée, afin d’expliquer son absence des plateaux à l’occasion des 20 ans du Loft.

«Coucou mes loulous, c’était pour vous dire que tout allait bien, même très bien», explique Loana, avant d’ajouter : «Je n’ai pas été sur le plateau des 20 ans du Loft tout simplement parce que j’avais le Covid et j’étais à l’hôpital». Elle poursuit en précisant avoir été cinq jours dans le coma et avoir fait « un arrêt cardiaque ». « Donc le plus beau jour de ma vie, j’étais dans le coma », commente Loana qui compte avec cette vidéo faire taire «les rumeurs» et préciser qu’elle «se repose» et qu’elle est « très bien ».

Ni son message, ni sa dernière publication n’ont rassuré ses followers, qui sont nombreux à lui conseiller de se faire «aider».