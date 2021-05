Divorce de Bill et Melinda Gates : leur fille aînée s'exprime

Jennifer, la fille aînée de Bill et Melinda Gates, s'est exprimée sur le divorce de ses parents. Elle a posté une story Instagram confiant qu'elle traversait «une période difficile».

«Beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà : mes parents se séparent», a confirmé la jeune femme de 24 ans. «Je suis encore en train d'essayer de gérer au mieux mes émotions, comme tous les autres membres de ma famille. Je suis reconnaissante d'avoir le temps et l'espace nécessaires pour faire ce cheminement.»

Jennifer Gates a remercié ses followers pour les marques de soutien reçues depuis l'annonce du divorce de ses parents, ce 3 mai. «Merci de comprendre notre besoin de vie privée, alors que nous nous préparons à évoluer vers les prochaines étapes de notre vie», a-t-elle ajouté.

L'étudiante en médecine a également précisé qu'elle ne donnerait «pas de commentaires supplémentaires» sur le divorce de Bill et Melinda Gates. Son frère Rory, 21 ans, et sa soeur Phoebe, 18 ans, ne se sont pas exprimés.

La fin de 27 ans de mariage

Le fondateur de Microsoft et son épouse ont créé la surprise en annonçant, ce 3 mai, mettre fin à 27 années de mariage. «Après une longue réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons décidé de nous séparer», ont-il déclaré dans un tweet commun. «Nous pensons que nous ne pouvons plus évoluer en tant que couple.»

Bill et Melinda Gates ont indiqué qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de la fondation qu'ils ont créée, et qui porte leur nom. Elle a pour but de lutter contre la pauvreté et d'oeuvrer notamment dans le domaine de la santé.

Bill Gates, 65 ans, et Melinda Gates, 56 ans, doivent à présent trouver un accord pour la séparation de leurs biens. Un travail colossal puisque Bill Gates est - selon le dernier classement de Forbes - le quatrième homme le plus riche du monde. La fortune du couple est évaluée à 124 milliards de dollars. Selon le journal britannique Daily Mail, les négociations sont déjà en cours. Surtout en ce qui concerne la division de leurs propriétés (réparties sur cinq Etats), leur jet privé, leur collection d'oeuvres d'art et leurs voitures de luxe.