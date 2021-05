Youtube : Kate et William lancent leur chaîne

Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé, mercredi 5 mai 2021, le lancement de leur propre chaîne Youtube en dévoilant une courte vidéo bande-annonce.

La toute nouvelle chaîne Youtube du couple princier ne compte pour le moment qu’une seule vidéo de présentation de 25 secondes, où l’on peut apercevoir le couple très complice face caméra et lors de déplacements royaux.

Pas d’explications supplémentaires concernant le rythme de publication ni sur le contenu précis de la chaîne, même si le montage rythmé et jovial de la courte bande-annonce laisse espérer un contenu « feel good ».

RÉACTIONS ENJOUÉES DES INTERNAUTES

La nouvelle du lancement de la chaîne officielle de Kate et William, qui ont fêté le 29 avril leurs 10 ans de mariage, semble ravir les internautes qui ne demandent qu’à en voir plus.

Amazing! Can't wait to see what you'll be posting. — Kathrine Pandell(@kathrinepandell) May 5, 2021

«Super! J'ai hâte de voir ce que vous allez poster», s'est enthousiasmé Kathrine sur Twitter, moins d'une heure après la publication de l'annonce.

Le couple se lance donc officiellement sur la plate-forme de création de contenu la plus célèbre et va, peut-être, faire de l’ombre à la chaîne YouTube officielle de la famille royale, créée en octobre 2007, et qui possède plus de 800 000 abonnés.