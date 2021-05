Meghan et Harry dévoilent une photo inédite d’Archie pour ses 2 ans

Ce jeudi 6 mai, à l’occasion de l’anniversaire de leur petit garçon, le duc et la duchesse de Sussex ont dévoilé une photo inédite sur les réseaux sociaux. Un tendre cliché qui montre le jeune Archie de dos.

Pour cette publication, le couple qui s’apprête à accueillir leur deuxième enfant, a opté pour une photo en noir et blanc et une deuxième version sur un filtre de couleur sépia. Un long message accompagne cette image dont les premiers mots des Sussex sont destinés aux membres de leur famille, qu’ils remercient pour «leur chaleur et leur soutien en l’honneur de l’anniversaire» de leur petit garçon.

Toutefois, Harry et Meghan ont l’air d’avoir adopté une tradition. Tout comme l’année dernière pour les 1 an du futur grand frère, ils ont choisi de célébrer le jour de naissance de leur fils en invitant chacun de leur communauté à faire une bonne action.

Et puisque la pandémie de Covid-19 continue de sévir à travers le monde, les parents d’Archie lancent un nouvel appel aux dons en faveur de la vaccination pour les pays qui sont dans le besoin. «Cette année, notre monde continue d’être sur la voie du rétablissement du Covid-19. Pourtant, trop de familles sont encore aux prises avec les effets de cette pandémie», peut-on lire.

Le couple n’hésite pas à rappeler que «80% des près de un milliard de vaccins contre le covid-19, ont été administrés dans les pays riches», tandis que «dans les pays en développement, la distribution des vaccins n’a pas encore commencé». Toujours aussi investis dans les oeuvres caritatives, Harry et Meghan continuent leurs bonne oeuvres et incitent chacun «à contribuer si les moyens le permettent» afin d’apporter des vaccins dans les régions les plus vulnérables du monde.

Pour le duc et la duchesse, il s’agit de la «manière la plus résonnante d’honorer l’anniversaire de leur enfant». Et toujours dans une dynamique d’espoir et d’encouragement, le petit fils de la reine Elizabeth II et l’ancienne actrice de Suits, concluent avec des mots forts.

«Si nous montrons tous de la compassion avec ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, nous pouvons avoir un profond impact. Même une toute petite contribution peut avoir de grandes répercussions. Ensemble, nous pouvons nous élever, nous protéger et prendre soin les uns des autres» peut-on lire.