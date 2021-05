Courteney Cox au piano partage un duo avec sa fille sur Instagram

Un tendre tandem. La star de « Friends » a partagé sur son compte Instagram un duo avec sa fille de seize ans. Leur prestation fait fondre ses fans.

A l’occasion de la fête des mères aux Etats-Unis, qui s’est tenue hier dimanche 9 mai, la mère et sa fille ont repris ensemble l’un de tube de Taylor Swift : « Cardigan ». Courteney Cox au piano, sa fille au micro, le duo s’est lancé dans une interprétation touchante que la belle brune de 56 ans a dévoilé sur son compte accompagnée du message : « Bonne fête des mères à toutes celles qui sont mères, qui ont été mères, qui seront mères ou qui s’aimeront comme des mères ».

Mère et fille saluées unanimement

Et visiblement Courteney Cox est la première fan de sa fille unique Coco Arquette. Alors que l'actrice joue au piano, elle ne peut s'empêcher de dévorer sa fille des yeux. Une tendresse qui n’a pas échappé à ses followers : « J'adore. On voit dans tes yeux l’amour que tu portes à ta fille en la regardant chanter », «Tu as l’air d’une maman si fière. On peut ressentir l’amour que tu lui portes à travers l’écran», pouvait-on lire entre autres commentaires.

La voix et la prestation de coco Arquette ne sont pas non plus passées inaperçues. «Ahhhh- mazing!! Go» a ainsi partagé l'actrice Reese Witherspoon visiblement fan de la jeune fille, tout comme sa marraine Jennifer Aniston qui a liké cette publication entre autres commentaires d'internautes : «La voix de Coco est incroyable», «Coco quelle voix !, «Coco est très talentueuse ».

Si le duo mère/fille a largement séduit hier, la mémorable interprète de Monica avait déjà fait le buzz, en février dernier, en postant une reprise très réussie du générique de «Friends », qu'elle joue au piano accompagnée par le guitariste Joel Taylor.

Un sans-faute acclamé par les fans de l'actrice comme ceux de Friends, qui trépignent en attendant l'émission-anniversaire consacrée à la série culte.