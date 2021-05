Olivier Marchal est tombé dans la cocaïne à cause d'un producteur

Invité de l’émission «Extravagantes» sur Paris Première, Olivier Marchal s’est confié sur sa vie privée, et notamment sur la manière dont il est tombé – tardivement – dans la cocaïne à cause d’un producteur. Avant de s’en sortir seul.

Le créateur de la série Braquo (Canal+) est revenu sur ses excès de substances en tout genre au cours de son existence. S’il peut paraître comme un homme fort, Olivier Marchal a été contraint de composer avec ses propres démons. «Je suis une espèce de force de la nature, c'est de famille. Et après, évidemment, je suis aussi passé par des périodes troubles... avec tous les expédiants que l'on connaît», explique-t-il sur Paris Première, avant de préciser avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne.

«Je buvais beaucoup et j'ai pris de la coke. Bizarrement, quand j'étais flic et qu'on la payait pas, qu'on en avait dans les bureaux, je n'y ai jamais touché», poursuit le réalisateur. C’est sur le tard qu’Olivier Marchal a plongé le nez dans la cocaïne, poussé par un producteur qui souhaitait le voir terminer l’écriture de son premier scénario. «En fait, j'ai commencé quand j'avais une quarantaine d'années à en prendre. Je tournais une série, je me levais à 5h30 du matin, je finissais à 19h, à 20h j'étais au théâtre, je jouais jusqu'à minuit, je rentrais à une heure et il fallait que je termine d'écrire mon premier scénario», commence-t-il.

Selon ses dires, un de ses producteurs est alors venu lui apporter un «pochon» de cocaïne pour s’assurer «que le travail soit fait». «J'ai attendu une semaine et une fois que j'ai eu foutu le pif dedans, comme beaucoup…», explique Olivier Marchal qui dépeint les années difficiles qui ont suivi, avant qu’il ne parvienne finalement à décrocher «tout seul».