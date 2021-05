Laeticia Hallyday : son tendre message à Jalil Lespert pour son anniversaire

Sur un petit nuage depuis qu’elle a retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert, Laeticia Hallyday a posté un tendre message à l’occasion de l’anniversaire du réalisateur.

En couple depuis sept mois avec la veuve de Johnny Hallyday, Jalil Lespert soufflait ses 45 bougies ce mardi 11 mai. Et ce n’est pas parce qu’il partage désormais le même toit que sa belle, dans une villa de Los Angeles, qu’il n’a plus droit aux déclarations enflammées.

La maman de Jade et Joy a en effet dévoilé à ses abonnés des photos d’elle et de son amoureux en lui adressant un message qui en dit long sur les sentiments profonds qu'elle éprouve.

«Je suis si heureuse que tu sois né Jalil Lespert, a-t-elle commencé par écrire. Je t'aime tellement. Joyeux anniversaire my love, je te suis reconnaissance et pour toutes les manières dont ta vie touche la mienne. Dans tes yeux je vois la beauté qui était perdue en moi, quelque chose de merveilleux dans la façon dont tu me regardes et tu m'aimes. Faisons en sorte que chaque seconde compte, faisons en sorte de célébrer la vie et la vivre», a poursuivi Laeticia Hallyday.

«Soyez heureux», leur ont souhaité des internautes qui espèrent que leur relation débouchera sur un mariage.