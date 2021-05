Pourquoi Meghan Markle aurait choisi de ne pas organiser de baby shower pour sa fille ?

Pour l’arrivée de leur deuxième enfant, Meghan Markle et le prince Harry font les choses différemment et semblent avoir renoncé à organiser une fête prénatale.

La Duchesse de Sussex estime que le temps et les ressources du couple royal peuvent être utilisés à meilleur escient. « Meghan ne pense pas qu'une baby shower avec des cadeaux soit appropriée en ce moment. Il y a trop de conflits dans le monde. Elle et Harry se sont tellement impliqués dans les questions humanitaires qu'ils estiment tous deux que leur temps et leurs ressources peuvent être utilisés dans un meilleur but », a déclaré une source anonyme au magazine américain Us Weekly, mercredi 12 mai 2021.

« Elle a le soutien de ses amis mais surtout de son mari », aurait précisé la source. Harry est le partenaire idéal, il s’occupe d’Archie (leur premier fils, ndlr), et travail pour subvenir aux besoins de sa famille. »

Le couple royal avait annoncé en février la grossesse de l’ancienne actrice américaine, moins de deux ans après la naissance d’Archie, né en mai 2019. Pour sa venue, le couple avait organisé cette véritable tradition américaine en grande pompe, dans un luxueux hôtel new-yorkais. Serena Wiliams, Gayles King et Amal Clooney avaient notamment été de la partie.