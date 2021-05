Henry Cavill met les choses au point sur Instagram pour faire taire les «haters»

Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus accepter la pression des mécontents, trolls et autres nuisibles sur les réseaux sociaux. En postant sur Instagram un message de mise au point, l'acteur Henry Cavill rejoint ainsi d'autres stars qui souhaitent épurer leurs comptes des messages haineux ou discourtois à leur égard.

Car à force de discrétion, celui qui incarne le célèbre Geralt de Riv dans la série The Witcher, avait fini par faire naitre de nombreuses rumeurs quant à sa situation amoureuse. Orientation sexuelle, en couple ou célibataire,...Les spéculations allaient bon train concernant le Britannique de 38 ans, qui avait pourtant pris soin mi-avril de présenter officiellement, et non sans humour, celle qui est désormais sa compagne, l'actrice Natalie Viscuso, après avoir été photographiés tous les deux dans les rues de Londres.

Cette fois, c'est dans un long texte posté samedi dernier sur Instagram qu'Henry Cavill a clarifié les choses, dans le but d'éviter «toute spéculation» : «Chers fans et suiveurs, je voulais faire une petite annonce à la communauté. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a une certaine animosité sociale ces derniers temps. Elle est de plus en plus présente sur mon fil d'actualité. Il y a eu beaucoup de, disons de spéculations pour le moment, sur ma vie privée et mes partenariats professionnels. Bien que j'apprécie la passion et le soutien des personnes qui "spéculent", j'en suis arrivé à un point tel que je devais dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose».

Un impact sur les proches

Appuyant son propos d'un tendre cliché sans équivoque en compagnie de sa nouvelle petite amie, il a expliqué à quel point cette pollution de messages pouvait impacter sa carrière et sa vie, comme celles de son entourage. «A vous qui exprimez votre mépris et montrez votre mécontentement par une variété surprenante de moyens, il est temps d'arrêter. Je sais qu'il peut être amusant de spéculer, de faire des commérages et de plonger dans nos chambres d'écho personnelles sur Internet, mais votre "passion" est mal placée et elle cause du tort aux personnes qui me sont les plus chères» a-t-il précisé, avec une retenue toute britannique.

Avant de conclure par une affirmation qui écarte tout doute possible quant au type de relation qu'il vit avec Natalie Viscuso : «Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, essayez au moins de vous rendre fier de vous et d'être la meilleure version de vous-même».

De quoi lui laisser un peu de répit, lui qui en manquait depuis l'officialisation de sa situation amoureuse, et les nombreux messages en réponse, qu'il avait pu lire après avoir posté une photo sans équivoque de lui et sa compagne, en pleine partie d'échec, dans une ambiance très proche de celle de la série à succès Le jeu de la Dame.