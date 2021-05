Angelina Jolie confie être célibataire «depuis longtemps maintenant»

Invitée de l’émission «Daily Pop» sur le site américain E!, Angelina Jolie a fait de rares confidences sur sa vie personnelle, et la manière dont elle jongle entre l’éducation de ses six enfants et son activité professionnelle.

Angelina Jolie, qui est au casting du film Those who wish me dead sur la plate-forme de streaming HBO Max, affirme être ravie de pouvoir compter sur ses enfants. Qui ne cessent de l’étonner par leur comportement à la maison. «J’ai six enfants très débrouillards. Bien sûr, on se lève le matin, et on se dit qu’il faut tout faire pour s’assurer qu’ils vont bien. Mais honnêtement, depuis quelques années, cela a changé et c’est eux qui pensent ‘on doit s’assurer que maman va bien’», confie-t-elle dans l’émission Daily Pop.

La comédienne explique que son petit groupe évolue comme une «équipe», et qu’elle estime avoir de la chance d’avoir des enfants aussi «cool». «Je suis toujours celle qui se fait du souci, mais je ne m’en fais pas pour eux. Ils sont cools», assure-t-elle. Séparée de Brad Pitt depuis septembre 2016 après une relation de près de 12 ans – dont 2 années de mariage – Angelina Jolie s’est exprimée sur sa vie sentimentale. Un fait rarissime. Et selon la comédienne, elle est toujours en phase de guérison après plusieurs années difficiles.

«J’ai une liste très longue d’exigences», lâche-t-elle à propos de ses relations sentimentales. «Je suis célibataire depuis longtemps maintenant», poursuit-elle.

En février dernier, Angelina Jolie avait admis avoir vécu des années difficiles après sa séparation avec Brad Pitt. Mais la comédienne de 45 ans avoue désormais ne s’être «jamais sentie aussi bien» que dans ses 40 ans. «Je sens que je vais trouver mon rythme dans ma cinquantaine. L’autre jour, nous faisions du trampoline avec les enfants, et ils me disaient de faire attention de peur que je me blesse. Et je me disais : ‘Mon dieu, n’est-ce pas amusant ? Il n’y a pas si longtemps, j’étais une star de films d’action, et aujourd’hui mes enfants me demandent de descendre du trampoline car je risque de me faire mal’», s’amuse-t-elle.