Ariana Grande s'est mariée dans le plus grand secret

Selon le site américain People, Ariana Grande s’est mariée avec son fiancé, l’agent immobilier Dalton Gomez, le week-end dernier dans le plus grand secret.

Le couple s’est uni devant le regard ému de leurs proches, un petit comité ne dépassant pas la vingtaine d’invités. «Ils se sont mariés. C’était une cérémonie intime. Tout le monde dans la salle était si heureux et rempli d’amour. Le couple et leurs familles respectives ne pouvaient pas être plus heureux », confie une source au site People.

Le site américain TMZ précise que la cérémonie s’est déroulée dans la maison de la chanteuse, à Montecito, en Californie. Ariana Grande, 27 ans, avait annoncé ses fiançailles en décembre dernier en partageant une série de clichés via son compte Instagram sur lesquels elle apparaissait dans les bras de l’agent immobilier de 25 ans avec la mention «Pour toujours et encore plus».

Ariana Grande et Dalton Gomez auraient entamé leur relation en janvier 2020. Ariana Grande avait déjà été fiancée à l’humoriste Pete Davidson avant que le couple ne décide de se séparer et d’annuler ses projets de mariage en octobre 2018. La famille de la chanteuse est ravie de cette union avec Dalton Gomez. «La famille d’Ariana est très heureuse. Tout le monde adore Dalton. Il est parfait pour elle. Cette partie de sa vie a été très calme et sans drame de la bonne manière. Ils sont ravis de la voir se marier avec lui», précise la source.