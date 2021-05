Jean-Pierre Mader raconte son terrible accident de vélo

C’est dans les colonnes de La Dépêche du midi que Jean-Pierre Mader a donné de ses nouvelles après le terrible accident de vélo dont il a été victime à Toulouse.

De retour chez lui après son hospitalisation, l’interprète de Macumba et Un pied devant l’autre a raconté sa mésaventure qui aurait pu, selon lui, facilement tourner au drame. «J'étais passé sur un nid-de-poule [...] J'ai vérifié par la suite si tout allait bien sur mon vélo et je suis reparti. Quelques mètres plus loin j'ai fait un soleil, certainement à cause de ce nid-de-poule. Heureusement, j'étais dans la file piétonne... Sinon... Une voiture et j'y passais !», explique l’ancienne star des années 1980 à La Dépêche du midi.

Jean-Pierre Mader reconnaît toutefois ne pas se souvenir du déroulement exact, après une violente chute conclue par une fracture de son fémur. «J'ai un vrai trou noir. Je suis tombé dans les pommes après ce choc, car je me suis cassé le fémur», précise-t-il. Pris en charge par les secours, le chanteur se voit alors administrer de la morphine pour la douleur. Dont les effets se sont rapidement fait sentir. «J’étais complètement stone et je délirais. On m'a raconté que je chantais des chansons que je ne connais même pas !», lâche-t-il, avant de remercier chaleureusement les secouristes qui «ont été parfaits» lors de sa prise en charge.