La comédienne Jennifer Love-Hewitt enceinte de son 3e enfant à 42 ans

C’est sur Instagram que Jennifer Love-Hewitt (Ghost Whisperer) a révélé être enceinte de son 3e enfant. Une surprise et une joie par la comédienne de 42 ans.

Elle et son mari, Brian Hallisay, qui s’étaient rencontrés sur le tournage de la série The Client List, sont déjà les heureux parents d’Autmun James (7 ans) et Atticus James (5 ans). Dans les colonnes du magazine américain People, Jennifer Love-Hewitt s’est confiée sur cette grossesse surprise qui la comble de bonheur.

«Nous étions ouverts à l'idée d'avoir un troisième enfant, mais on ne pensait pas du tout que cette année de dingue que le monde vient de vivre serait nécessairement le bon moment. J'ai la sensation que nous avons pour l'heure élevé deux enfants très spéciaux qui seront des super modèles. Cette grossesse c'est un cadeau magnifique et surprenant, et c'est super d'avoir la chance de refaire le chemin avec un nouveau petit être humain», explique-t-elle.

Jennifer Love-Hewitt a également partagé une anecdote amusante à propos de son fils, Atticus James, qui avait eu un pressentiment bien avant que la grossesse ne se confirme.

«Un soir mes enfants et moi étions couchés en train de regarder la télé, il y a eu une pub pour un test de grossesse, et c'est sorti de nulle part, mon fils m'a dit : 'Maman tu devrais en faire un pour voir s'il n'y a pas un bébé dans ton ventre'. Je me suis dit : 'Il est dur, j'ai juste trop mangé ce soir, de quoi il parle ?' Mais ça a fini par me tarauder, cela faisait un an à peu près qu'ils me parlaient d'avoir un petit frère ou une petite sœur, même si on était pas fermés à cette idée, on ne s'était pas non plus activement penché sur le sujet», se souvient la comédienne.

Le petit garçon avait finalement vu juste, puisque le test de Jennifer Love-Hewitt, qu’elle présente sur Instagram, s’est révélé positif. Une surprise comme le laisse imaginer son expression. Mais aussi une joie immense de voir la famille s’agrandir.