Marilyn Manson : son ancienne assistante porte plainte pour harcèlement et agression sexuelle

Le chanteur Marilyn Manson est à nouveau accusé d'abus psychologiques et sexuels. Son ancienne assistante, Ashley Walters, a porté plainte contre lui ce 18 mai.

«J'étais sa propriété», témoigne-t-elle auprès du magazine The Cut. Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, l'aurait violentée et manipulée dès leur rencontre en 2010. A cette époque, Ashley Walters était une photographe en herbe de 26 ans. Approchée par l'artiste sur les réseaux sociaux, elle dit avoir accepté de faire sa connaissance pour discuter de photographie. Mais le rendez-vous a pris une autre tournure. Marilyn Manson a insisté pour qu'Ashley Walters retire son haut, l'a embrassée de force et l'a obligée à lui toucher les parties intimes, détaille la plainte déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Ashley Walters explique qu'après cette rencontre, elle a cru à un malentendu et est restée en contact avec le chanteur. Elle est devenue son assistante personnelle dans les semaines suivantes. Ont alors commencé une autre série d'abus. Toujours selon la plainte, Marilyn Manson obligeait Ashley Walters à travailler de nuit, dans le noir, parfois pendant 48 heures d'affilée. Ashley Walters vivait dans la crainte de ses sautes d'humeur. Marilyn Manson lui hurlait dessus, lui jetait de la vaisselle au visage et la poussait contre les murs.

L'artiste avait également pris l'habitude «d'offrir» son assistante à ses amis. Il les encourageait à embrasser et à toucher Ashley Walters, indique la plainte. Après une série de disputes, été 2011, Ashley Walters a été renvoyée. Marilyn Manson l'a alors accusée d'avoir volé son art, a piraté son compte Facebook et a tenté de salir sa réputation en racontant qu'elle était une très mauvaise assistante.

Pas la première victime

Ashley Walters a gardé le silence jusqu'à la prise de parole d'Evan Rachel Wood en février. L'actrice de «Westworld» a raconté sur Instagram avoir subi des abus psychologiques et sexuels de la part de Marilyn Manson, avec qui elle a été en couple pendant trois ans. «Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années», a-t-elle écrit.

Suite à ces révélations, quatre femmes, dont Ashley Walters, ont témoigné des mêmes violences dans le magazine Vanity Fair. L'ex-assistante est aujourd'hui la deuxième victime à porter l'affaire au tribunal. La première plainte visant Marilyn Manson a été déposée en avril par l'actrice Esmé Bianco, connue pour son rôle de Ros dans «Game of Thrones». Elle dit avoir été approchée par le chanteur pour tourner dans ses clips et longs-métrages. Il aurait profité de leurs rendez-vous pour l'agresser sexuellement, en plus de la taillader, de la fouetter et de l'électrocuter.

Esmé Bianco comme Ashley Walters souhaitent que Marilyn Manson «réponde de ses actes». «Quand j'ai réalisé combien de personnes avaient été touchées, je ne pouvais plus rester sans rien faire et prendre le risque que cela arrive à quelqu'un d'autre», confie Ashley Walters à The Cut.

Marilyn Manson a nié toutes les accusations de violences. «Mon art et ma vie font depuis longtemps l'objet de controverses, mais les récentes allégations à mon égard sont une horrible distorsion de la réalité», écrivait-il en février sur Instagram. «Mes relations intimes ont toujours été consenties, avec des partenaires éclairées. Peu importe comment et pourquoi certains choisissent aujourd'hui de déformer le passé, je dis la vérité.» L'artiste a depuis été lâché par sa maison de disques, Loma Vista Recordings. Ses apparitions dans les séries «American Gods» et «Creepshow» ont été supprimées.