Mort de Charles Grodin, acteur de Beethoven et Midnight Run

L’acteur américain Charles Grodin, connu notamment pour son rôle de père de famille débordé par l'arrivée d'un chien dans les films comiques cultes des années 1990 Beethoven, est décédé à l’âge de 86 ans.

Charles Grodin souffrait d'un cancer de la moelle osseuse. Il s’est éteint à son domicile de Wilton, dans l'est des Etats-Unis, a indiqué son fils Nicholas, né de son mariage avec l'auteure Elissa Durwood.

Charles Sidney Grodin est né le 21 avril 1935 à Pittsburgh. Son père, Ted, était un commerçant, et sa mère, Lena était une femme au foyer. Il a raconté que le film «Une place au soleil» avec Elizabeth Taylor et Montgomery Clift lui avait définitivement donné envie de devenir acteur.

Avant de devenir une figure de la pop culture, Charles Grodin avait commencé sa carrière dans des téléfilms puis sur les planches à Broadway notamment dans Tchin-Tchin avec Anthony Quinn et Margaret Leighton et Same Time Next Year au côté d’Ellen Burstyn. Il s’était ensuite tourné vers le grand écran, avec d’abord un petit rôle dans le film d’horreur Rosemary’s Baby en 1968 puis le rôle principal de la comédie Le brise-coeur en 1972 qui lui vaudra une nomination aux Golden Globes.

Un acteur aux multiples facettes

L’acteur enchainera ensuite les films, notamment Le ciel peut attendre de Warren Beatty (1978), Midnight Run (1988) dans lequel partage l'affiche avec Robert de Niro, et bien sûr la saga culte Beethoven 1 et 2 (1992-93). Dans les années 2000 il était notamment apparu dans la série Louie.

Ses talents comiques lui avaient valu d’être fréquemment invité dans les shows télévisés, le New York Times dénombre ainsi 36 apparitions dans The Tonight Show Starring Johnny Carson et plus de 40 dans celui de David Letterman. Les téléspectateurs ont découvert une facette plus sérieuse quand il s'est retrouvé à la tête de sa propre émission.

« M. Grodin a montré un côté différent au milieu des années 1990 » lorsqu'il a animé son programme intitulé «The Charles Grodin Show» sur la chaîne câblée CNBC, rappelle le NYT. «Ils m'ont amené là-bas pour devenir humoriste», avait-il déclaré «mais assez rapidement, je me suis retrouvé pris dans les problèmes sociaux, et l’émission est devenue tout autant cela, sinon de manière dominante. Certaines personnes préfèrent que vous soyez drôle, et d’autres préfèrent que vous emportiez des caméras dans les prisons et que vous essayiez d’aider des personnes qui ne devraient pas être en prison.» Son fils raconte qu’il était très fier de son travail auprès d’Innocence Project, une organisation qui lutte contre les erreurs judiciaires, aussi d'avoir oeuvré auprès d’associations venant en aide aux sans-abris.

Charles Grodin avait en outre écrit de nombreuses pièces de théâtre et livres.