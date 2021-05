Demi Lovato annonce être non-binaire et souhaite utiliser le pronom «iel»

Dans une vidéo postée sur ses réseaux mercredi 19 mai, Demi Lovato explique se considérer comme non-binaire, c’est-à-dire ne se sentant ni homme ni femme, et compte adopter un pronom neutre.

« Chaque jour que nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et une chance d'être qui nous voulons et souhaitons être » a expliqué l’artiste de 28 ans en préambule de cette vidéo d’une minute et demie avant de poursuivre : « Aujourd'hui … je suis fièr(e) de vous faire savoir que je m'identifie comme non-binaire et que je changerai officiellement mes pronoms pour they / them ».

L'artiste souhaite ainsi abandonner l'usage des pronoms «il» et «elle» pour des pronoms neutres qui existent en anglais (they, them) et que l’on traduirait en français par « iel », forme contractée de «il» et «elle». Un pronom neutre qui permet de préciser donc que les personnes non-binaires ne se considèrent ni exclusivement de genre féminin, ni exclusivement de genre masculin.

Un processus que l’interprète de « This is me » explique avoir mené après un « travail de guérison » et « d’auto-réflexion ». Demi Lovato a dû surmonter au fil des années des périodes difficiles et traumatisantes. En mars dernier, l’artiste avait révélé avoir été violé(e) à l’adolescence. Demi Lovato a également dû faire face à des problèmes d’addiction à la drogue, qui en 2018 ont failli lui coûter la vie après une overdose.

«je ne prétends pas être un porte-parole»

Comme Demi Lovato l'explique avec sincérité dans cette vidéo, l'artiste compte à travers sa démarche partager son ressenti et son expérience de vie et donner du courage à d’autres, qui à son image se sentent non-binaire. L'artiste se défend pour autant d'être porte-parole d'un mouvement identitaire. «J'apprends encore et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole. Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je fais cela pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S'il te plaît, continue à vivre dans tes vérités», a conclu l’artiste.