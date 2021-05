La reine Elizabeth II «dévastée» par la mort d’un de ces corgis

La reine Elizabeth II pleure la mort d’un de ses nouveaux chiots qui devaient l’aider à faire le deuil de son mari le prince Philipp, décédé à 99 ans le 9 avril 2021.

Cette véritable passionnée de chiens avait adopté deux nouveaux corgis en février 2021, quelques temps après l’hospitalisation de son mari. Deux petits chiots nommés Fergus, en hommage à un oncle vétéran de la seconde guerre mondiale, et Muick (prononcé Mick) en référence à l’un des endroits favoris de la reine, le Lock Muick à Balmoral Castle en Écosse, où se situe une propriété royale.

C’est son fils, le prince Andrew, qui lui avait offert ses deux chiots pour lui tenir compagnie au moment où le prince Philipp est tombé malade, et alors qu’elle avait abandonné l’idée d’adopter de nouveaux animaux après la mort, en octobre 2020, de Vulcan, un autre de ses corgis. Elizabeth II se passionne depuis des décennies pour cette race de chiens à pattes courtes et en possède depuis ses 18 ans.

La reine « absolument dévastée »

Comme une série d'enchaînements tragiques, Fergus, seulement âgé de 5 mois, serait ainsi mort soudainement dans le week-end. « La reine est absolument dévastée. Les chiots lui avaient été offerts pour la réconforter dans cette période très difficile. Tout le monde est triste, cela arrive si vite après le décès de son mari. En plus de tout ça, il y a de nouveaux problèmes avec son petit-fils Harry », a révélé au journal anglais The Sun une source interne au Château de Windsor.

La famille royale semble en effet ne pas avoir digéré l’interview donné par le prince Harry à l’acteur Dax Shepard dans son podcast « Armchair Expert ». Une autre source aurait révélé au magazine américain US Weekly que la reine a trouvé cette interview blessante, et regrette la façon dont le duc de Sussex dépeint la famille royale dans la presse. Lors de confidences explosives, le prince Harry avait en effet justifié son emménagement aux États-Unis par le souhait de rompre avec « un cycle de souffrance », et avait qualifié son enfance de « Truman Show ».