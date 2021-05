Angelina Jolie recouverte d'abeilles pour la bonne cause

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, ce jeudi 20 mai, Angelina Jolie a posé pour le prestigieux magazine «National Geographic». Sur la photo, l’actrice américaine est recouverte de ces insectes jaunes et noirs.

Marraine du programme «Women for Bees» (« Des Femmes pour les Abeilles »), lancé par l'UNESCO et Guerlain pour promouvoir l'émancipation des femmes et la préservation de la biodiversité, la star de 45 ans est restée immobile pendant dix-huit minutes, et ce, sans se faire piquer.

des abeilles italiennes

«Nous avons utilisé des abeilles italiennes et Konrad (un maître apiculteur, ndlr), s'est assuré qu'elles restent calmes pendant tout le tournage», a expliqué le photographe Dan Winters, en légende du cliché, «liké» à ce jour par plus de 2,3 millions de personnes sur Instagram.

Sur le plateau, tout le monde portait une combinaison de protection, sauf l'ex-épouse de Brad Pitt. «Il fallait que ce soit un environnement calme et assez sombre pour que les abeilles ne s'agitent pas trop», puis avant le shooting, a-t-il poursuivi, «j’ai appliqué la phéromone aux endroits de son corps où je voulais que les insectes se posent.»

Durant les trois jours qui ont précédé la séance photo, Angelina Jolie a dû se passer de tous ses produits de beauté. «On m'avait dit que s'il y avait plusieurs odeurs sur mon corps, les abeilles ne viendraient pas sur moi», a expliqué la comédienne, qui s'est dit heureuse d’avoir pu «se connecter à ces magnifiques créatures».