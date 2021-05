Loana sur la route, les internautes réagissent entre soutien et inquiétude

L’ex-lofteuse s’est lancée un nouveau défi : parcourir les routes de France au volant d’une voiture sans permis entre Lyon et le Lavandou. Alors qu’elle a débuté son périple, partageant les premières photos et vidéos de son aventure sur Instagram comme elle l'avait promis, son initiative divise.

Les premières images dévoilées par la quadragénaire sur son compte Instagram ont suscité l’inquiétude de certains internautes comme le soutien de plusieurs fans. Si ces derniers ont salué l'initiative et l'envie de se dépasser de Loana, d'autres n'ont pas hésité à partager leurs préoccupations, estimant ce challenge dangereux.

Dans une vidéo, Loana a en effet fait part de ses premières impressions depuis l'habitacle de sa voiture. Visiblement enthousiaste, l'ex-lofteuse ne semble toutefois pas vraiment sûre d'elle. «J’ai attaqué mon périple» commence l'ancienne star de télé-réalité. «Je me suis mise sur un parking pour pouvoir me reposer un peu» précise-t-elle avant de présenter sa voiture et son compagnon de route à quatre pattes. «On avance, on avance» explique Loana. «Bon, c’est pas facile. Ça, je peux vous l’avouer» poursuit-elle et d'ajouter : «Je me régale, mais j’ai peur quand même. A très vite » conclut Loana. Des propos qui n'ont pas rassuré les internautes et ont fait réagir.

«Voilà ce qui me dérange avec ces voitures sans permis … on met des gens qui n’ont jamais appris à conduire sur la voie publique», «Interdit de conduire sous cachetons voir très dangereux pour vous et surtout les autres», «La route c'est pas un jeu...», «Moi j ai plus peur pour la circulation et la protection civile sur la route, malheur, qui a eu cette idée car médicaments, plus téléphone, plus no réflexes = danger», «bouche pâteuse, vidéo tremblante, j'imagine sous médicaments, ce n'est pas du tout sérieux» pouvait-on lire entre autres commentaires de soutien, qui voient dans cette démarche une désir de reconstruction : «Bravo pour ce challenge, tu vas y arriver, tu es une battante. Prends soin de toi attention sur la route» a ainsi régi un internaute. Ces derniers mois, Loana a traversé une nouvelle période sombre. Après avoir déclaré en février dernier vouloir reprendre sa vie en main, l'ancienne star de télé-réalité a été hospitalisée à plusieurs reprises, d'abord pour intoxication médicamenteuse, puis en mars après avoir contracté une forme sévère de Covid, ayant provoqué un arrêt cardiaque et cinq jours de coma, selon elle.

Aux dernières nouvelles, Loana se disait quant à elle fière de ce qu'elle avait accompli au volant de sa voiturette. Dans une photographie postée hier soir, elle expliquait «Je suis fière de moi, hier j’ai fait 105 km en 4h… aujourd’hui je suis à Valence. J’y reste 2 jours et après-demain Montélimar».