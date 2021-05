Alcool, drogue, crise d'angoisse... Les nouvelles révélations du prince Harry

Dans un épisode de sa nouvelle série documentaire diffusée sur Apple TV+, le prince Harry a fait de nouvelles révélations face à la célèbre animatrice Oprah Winfrey.

Après sa première interview choc en compagnie de son épouse Meghan Markle, le prince Harry revient sur le petit écran, cette fois dans un épisode de sa série documentaire sur la santé mentale intitulée «The Me You Can't See» co-créée avec Oprah Winfrey pour Apple TV+.

