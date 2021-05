Le fils de Will Smith ouvre un restaurant gratuit pour les sans-abris

Jaden, le fils de Will Smith, est sur le point d'ouvrir un nouveau restaurant à Los Angeles. Les repas seront entièrement gratuits pour les sans-abris.

A l'occasion d'un entretien accordé au magazine Variety, l'artiste américain a annoncé l'ouverture de son nouveau restaurant vegan baptisé «I Love You».

Le concept est simple : «Si vous n'êtes pas sans-abri, vous devrez non seulement payer mais vous devrez payer plus que la valeur du repas, donc vous pourrez payer pour la personne qui passera après vous». Ainsi, «les sans-abris pourront manger gratuitement [...] Il s'agit de donner aux gens ce qu'ils méritent, de la nourriture saine et vegan gratuitement», a-t-il précisé.

Du haut de ses 22 ans, Jaden Smith n'en est pas à son premier projet solidaire : depuis l'année dernière, son food truck sillonne Skid Row (la zone qui concentre le plus de sans-abris à Los Angeles). Plus de 8.000 repas ont été distribués aux plus démunis, à Los Angeles et à New York. Le jeune artiste a également créé la marque Just Water imaginée alors qu'il n'avait que 11 ans, qui propose une eau de source moins chère, plus écologique, et conditionnée dans des bouteilles à 82% à base de ressources renouvelables.

La date d'ouverture et le lieu où se situera son restaurant n'ont pas encore été dévoilés.