Lil Nas X fait craquer son pantalon en plein show télévisé

Les aléas du direct. Lil Nas X en a fait l’amusante expérience lors de son show pour une émission de télévision américaine. Le jeune artiste a eu un souci vestimentaire lors de son passage sur scène.

En effet, le rappeur de 22 ans qui a fait son coming-out en 2019, était invité sur le plateau du Saturday Night Live. Le jeune homme était venu interpréter certains de ses titres dont «Montero» (Call me by your name) sorti en mars dernier.

Le clip de ce titre avait d’ailleurs provoqué un petit scandale avec sa mise en scène. Lil Nas X y est filmé en train de danser langoureusement devant un personnage qui est censé représenter le diable.

L’interprète d’«Old Town Road» s’est retrouvé sur la petite scène du SNL, dont l’émission est retransmise en direct. Contrairement à son clip, le rôle du Satan n’était pas présent. En revanche, une barre de pole dance se trouvait sur le décor. Et après avoir enchainé une chorégraphie provocante avec ses danseurs, Lil Nas X a ensuite rejoint la barre.

LMAO I RECORDED IT pic.twitter.com/FL7K6xg2aX — niyatrack 6 (@nasxmont) May 23, 2021

Toujours sur le rythme de sa chanson, il s’est lancé dans une lap dance. Mais au cours de sa performance il a été surpris par un problème technique vestimentaire. En effet, son pantalon en cuir moulant a craqué en plein direct lorsqu’il a voulu se baisser . Bien qu’il ne s’y attende pas du tout, l’artiste a continué le spectacle, en veillant à bien garder ses mains au niveau de ses parties intimes afin de cacher la déchirure de son vêtement.

NOT MY PANTS RIPPED ON LIVE ON TV — nope (@LilNasX) May 23, 2021

De plus, la situation cocasse n’a pas manqué d’amuser Lil Nas X, qui a gardé le sourire durant sa performance et s’est ensuite exprimé sur Twitter. «Pas mon pantalon déchiré en direct à la télé» écrit-il en gros caractère, avant de partager la séquence de ce drôle de direct.