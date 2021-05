Brad Pitt obtient la garde partagée dans le procès qui l'oppose à Angelina

Dans le divorce houleux qui oppose Angelina Jolie à son ex-époux Brad Pitt, l’acteur peut souffler. Il a obtenu la garde partagée de cinq de leurs six enfants, le plus grand Maddox étant majeur.

Alors que depuis leur séparation en 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt se disputent la garde de leur progéniture, la cour de justice américaine a rendu une décision provisoire qui accorde aux deux acteurs la garde partagée, a rapporté hier mercredi le site américain TMZ. Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox, âgés de 17 à 12 ans, devraient donc partager leur temps entre le domicile de leurs deux parents.

Un camouflet pour Angelina Jolie

Une décision qui n’a pas dû plaire à Angelina Jolie. L’actrice avait demandé la garde exclusive de sa famille et ne souhaitait accorder que des visites supervisées à son ex-mari, avançant que Brad Pitt n’était pas un parent fiable.

Une demande rejetée donc par la cour. S’appuyant sur de nombreux témoignages de proches, d’associés mais aussi de psychologues, elle a jugé irrecevable la requête d’Angelina Jolie et donné gain de cause à Brad Pitt, qui selon une source citée par The Mirror en février dernier « vit et respire pour ses enfants ».