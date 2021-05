Le réalisateur Taika Waititi en couple avec Rita Ora et Tessa Thompson ? La photo qui affole les internautes

Un ménage à trois ? Alors que Rita Ora et le réalisateur Taika Waititi viennent à peine d’officialiser leur couple, une série de photos sur lesquelles ils apparaissent en compagnie de Tessa Thompson ont affolé les internautes sur la nature de leur relation.

Les clichés publiés le 23 mai dernier par le site britannique du Daily Mail montrent une réelle proximité – voir une intimité – entre Rita Ora, 30 ans, Taika Waititi, 45 ans, et Tessa Thompson, 37 ans, après une soirée festive passée au domicile du réalisateur de JoJo Rabbit et Thor : Ragnarok, à Sydney en Australie. S’il est désormais attendu de voir Rita Ora et Taika Waititi échanger des baisers, les internautes ont été surpris de constater que Tessa Thompson paraissait partager ces moments de tendresse avec eux.

is there room for another in this rita ora, taika waititi, tessa thompson thing? asking for a friend (myself) pic.twitter.com/iyZGQb9KoF — Sophieeee (@iamsophiedawson) May 23, 2021

Les internautes ont été nombreux à réagir sur Twitter à propos de ces photos. «Y a-t-il une place supplémentaire dans cette relation entre Rita Ora, Taika Waititi et Tessa Thompson ? C’est pour une amie (moi-même) », peut-on lire dans le message ci-dessus.

Me finding out in a matter of seconds that Taika Waititi has actually not been married for years now and also he’s dating Rita Ora and also they were seen making out with Tessa Thompson pic.twitter.com/y0fpfmPk1R — caitie delaney (@caitiedelaney) May 23, 2021

«Moi qui réalise en quelques secondes que Taika Waititi n’est plus un homme marié depuis des années et qu’il est en couple avec Rita Ora et qu’on peut le voir embrasser Tessa Thompson».

looking at those new pap pics of taika, tessa, and rita ora like pic.twitter.com/UMRhcb8Wt3 — j (@jashleysthings) May 23, 2021

«Moi qui regarde ces photos de Taika, Tessa et Rita Ora comme…».