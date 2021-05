Johnny Hallyday : Laura Smet partage un doux souvenir avec son père

Maman d’un petit garçon Léo, né en octobre dernier, Laura Smet aime plonger dans ses souvenirs d'enfance. L’actrice a dévoilé sur son compte Instagram un nouveau cliché avec son papa, Johnny Hallyday.

C'est un retour dans les années 1980 et un souvenir fort, intime et indélébile gravé sur papier glacé que la trentenaire a partagé sur son compte. L'actrice a en effet posté mercredi 26 mai une nouvelle photographie d'elle, âgée de quelques années à peine, au côté de son célèbre papa. Prise au petit matin, le père et la fille partagent un moment complice au réveil, alors que Johnny Hallyday donne le biberon à Laura, née en 1983 de son union avec Nathalie Baye. Un souvenir de famille qu'elle a accompagné du message «Indestructible», comme le lien et l'amour qu'elle porte à son père, décédé en 2017.

Une photographie qui a fait réagir. Juliette Armanet, Anouchka Delon ou encore Luna Belmondo ont salué ce pur moment d'amour quand d'autres ont souligné l'incroyable ressemblance entre Johnny et sa fille. «Quelle ressemblance.... Personne ne peut vous l'enlever aussi ! Vous êtes celle qui lui ressemble le plus», ou encore «Sang pour Sang» - clin d'oeil à l'album qui a réuni David et Johnny Hallyday - peut-on lire entre autres commentaires. L'occasion également pour certains de constater que Johnny avait déjà donné le biberon avant l'arrivée de Jade et Joy, ses deux dernières filles. «Comme quoi, il avait déjà donné le biberon avant 2004, contrairement à ce qu'on peut prétendre», «Et Laeticia a osé dire à la télé que Johnny n’avait jamais donné le biberon à Laura et à David! La preuve en image !», se sont insurgés quelques internautes.

En 2009, dans les colonnes de Paris Match, Laeticia avait expliqué, alors que le couple accueillait leur deuxième enfant Joy : «Il a appris à donner le biberon, ce qu'il n'avait jamais fait pour les aînés». Une photo qui rétablit la vérité mais rend surtout compte d'un moment tendre entre Johnny et sa fille aînée.