Nabilla : découvrez à quoi ressemble la statue à son effigie

Si son passage dans l’émission «Fort Boyard» s’est soldé par trois points de suture, Nabilla a pu se consoler avec un joli cadeau. Un artiste de renom a en effet réalisé une statue à son effigie.

Elle se souviendra très longtemps de son passage à Paris. De retour du tournage mouvementé du jeu télévisé de France 2 qui se déroulait dans les Charentes-Maritimes, la starlette de la téléréalité et maman du petit Milann a découvert l’œuvre du sculpteur Richard Orlinski.

L’artiste qui est notamment connu pour son «Wild Kong», a imaginé une statuette en epoxy où Nabilla pose tout en or avec un téléphone à l'oreille. Une posture faisant référence à sa phrase désormais culte : «Non, mais allô quoi ?».

«Elle me ressemble, c'est un truc de fou. Ça me fait trop peur ! Incroyable. Richard Orlinski qui a fait un travail de fou en quelques mois. Il m'a scannée. Il m'a tout fait. Il m'a étudiée. Et il a fait la moi 2.0», a déclaré la jeune femme.

En découvrant l’œuvre dans une galerie parisienne, Nabilla a également été amusée et «choquée» par la précision de certains détails de sa plastique, notamment sa poitrine et ses fesses.