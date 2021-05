Le prince Philip va léguer une partie de sa fortune à son personnel

Le prince Philip avait choisi de léguer une partie de sa fortune à des employés. C'est ce qu'a révélé une source royale à plusieurs médias britanniques un mois et demi après la mort de l'époux de la reine Elizabeth II.

Selon le Daily Mail, le duc d'Edimbourg, dont le décès a été annoncé par Buckingham le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans, a laissé derrière lui une fortune personelle de plus de 30 millions de livres, soit près de 35 millions d'euros. Or, d'après une source royale, une partie de cette somme devrait être reversée à trois des fidèles employés du prince Philip.

Il s'agit du brigadier Archie Miller Bakewell, de son page William Henderson et de son valet Stephen Niedojadlo. Signe de leur importance et de leur dévouement à la couronne britannique, les trois hommes étaient d'ailleurs présents autour du cercueil du prince Philip pendant ses obsèques. On ignore cependant le montant exact de l'héritage qui sera versé à ces trois hommes.