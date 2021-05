Pour Ophélie Winter, la drogue est «un passage obligé» dans le show business

Star inoubliable des années 1990 et 2000, Ophélie Winter était l'invitée de Laurent Ruquier, ce samedi 29 mai au soir, dans «On est en direct» sur France 2. Evoquant sa vie et sa carrière passées, elle a notamment indiqué que la drogue est «un passage obligé» dans le show business. Une remarque qui a stupéfié l'animateur.

Venue présenter son autobiographie, intitulée Résilience et qui sortira le 2 juin prochain aux éditions HarperCollins, l'ex-mannequin et chanteuse, connue notamment pour son tube «Dieu m'a donné la foi» (1995), a fait cette confession choc, à la suite de la lecture d'un passage du livre faite par Laurent Ruquier.

«On m'a dite tour à tour riche, heureuse, superficielle, droguée», a ainsi lu à voix haute l'animateur du Talk show de France 2, avant de demander à Ophélie Winter : «Droguée vous l'avez été ?». Ce a quoi la chanteuse a immédiatement répondu : «Oui comme tout le monde !».

Un aplomb et une certitude qui ont fait s'écrier l'animateur : «Ah ben non, pas comme tout le monde», a-t-il réagi, avant d'enfoncer le clou auprès de la chanteuse qui insistait : «Non, non, non ! Ça je ne peux pas accepter ça, pas comme tout le monde dans ce métier, comme peut-être ceux qui sortent la nuit», a-t-il ajouté. Reste que Benjamin Biolay, également présent ce soir-là et qui se préparait à chanter une chanson sur le plateau, semblait très étonné des propos tenus devant lui (toute l'interview est disponible ICI).

«Ophélie Winter vous vous trompez»

«Ben bref c'est un passage obligé», s'est néanmoins bornée à dire l'artiste de 47 ans, agaçant quelque peu Laurent Ruquier : «Vous vous trompez». Une séquence, courte et longue à la fois tant elle était pesante, achevée ainsi : «On peut demander à plein de gens sur ce plateau je pense pas qu'on soit tous drogués... », a lancé l'animateur à une audience médusée. Finalement, Ophélie Winter a fini par admettre qu'elle s'était droguée «comme tous les gens et artistes qu'elle fréquentait à l'époque», précisant que cette phase a correspondu à une «courte période».

Une vie très rock'n'roll, en somme, pour celle qui a notamment eu une idylle avec Prince, s'est disputée avec la diva américaine Whitney Houston, ou encore qui a reçu une demande en mariage d'Albert II de Monaco.