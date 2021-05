Royaume-Uni : Boris Johnson s'est marié pour la troisième fois

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est marié, ce samedi 29 mai, en petit comité avec sa compagne Carrie Symonds. Une cérémonie confidentielle qualifiée de «secrète» par la presse d'outre-Manche.

Boris Johnson et sa troisième épouse ont échangé leurs vœux à la cathédrale de Westminster, ont rapporté notamment les tabloïds Mail on Sunday et The Sun samedi. L'information a ensuite été confirmée ce dimanche par Downing Street, qui a ajouté que le couple fêtera son mariage avec sa famille et ses amis l'été prochain.

Seule une trentaine d'invités étaient présents à la cérémonie conformément aux règles sanitaires en vigueur au Royaume-Uni. Wilfred, le fils des deux époux né peu après l'hospitalisation de Boris Johnson due à une forme grave du Covid-19 en avril dernier, était présent dans la cathédrale.

Fiancés en 2019, Boris Johnson et Carrie Symonds avaient dû reporter leur projet de mariage à cause de la pandémie. Les noces ont été célébrées par le même prêtre qui avait baptisé le fils du couple.

Responsable de la communication du Parti conservateur

Entrée au Parti conservateur en 2009 comme attachée de presse, Carrie Symonds avait fait campagne pour Boris Johnson en 2010 au moment des élections municipales à Londres. Elle est ensuite devenue responsable de la communication du Parti conservateur, poste qu'elle a quitté en 2018 pour rejoindre l'ONG Oceana. En couple avec Boris Johnson depuis le début d'année 2019, Carrie Symonds a indiqué qu'elle prendrait le nom de son mari.

Ce mariage est le troisième de Boris Johnson. En 1987, il avait épousé Allegra Mostyn-Owen, rencontrée pendant ses études à Oxford. Le couple divorcera en 1993. Il s'est marié ensuite avec l'avocate Marina Wheeler, mère de quatre de ses enfants, dont il a divorcé en 2020. En juillet 2019, Boris Johnson était devenu le premier chef de gouvernement en couple et non marié.