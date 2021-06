Jamie Foxx : sa fille évoque la pression psychologique imposée par la célébrité

Être la fille d’une célébrité possède des avantages indéniables. Mais aussi des contraintes. Dans une interview au site américain ETonline, Corinne Foxx, la fille aînée de Jamie Foxx, s’est confiée sur la pression que cela représente pour elle.

La jeune femme de 27 ans, qui s’exprimait dans le cadre du mois consacré à la prévention pour santé mentale, avoue avoir longtemps souffert d’anxiété en raison des exigences qu’elle s’est elle-même imposée en tant que «fille de…». «J’avais l’impression que, quand les gens me regardaient, ils s’attendaient à ce que je sois d’une certaines manière. A cause de cela, j’ai fait le chemin inverse. Je suis devenue obnubilée par la perfection et le fait d’être irréprochable. Et cela a été la source d’une énorme pression et d’anxiété, car je ne m’autorisais aucune erreur», explique-t-elle.

Désormais DJ professionnelle, Corinne Foxx confie que cette pression a commencé à affecter sa santé mentale, et qu’elle essaie, encore aujourd’hui, de se détacher de ces comportements et de ces habitudes qui lui ont rendu la vie difficile. La jeune femme explique suivre une thérapie depuis l’âge de 14 ans, mais le cyber-harcèlement dont elle a été la cible en raison de la notoriété de son père n’a pas facilité son combat contre l’anxiété.

«Beaucoup de gens se font des idées sur vous, pensent que vous ne traversez aucune épreuve personnelle, et je sais que je suis extrêmement privilégiée. J’en suis consciente. Mais je reste un être humain. Avec mon passé, mon histoire, et les épreuves que j’ai traversé», ajoute-t-elle.