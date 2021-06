Jay-Z ne savait pas nager avant la naissance de sa fille aînée

Invité de l’émission «The Shop», Jay-Z s’est exprimé sur son rôle de père. Le rappeur a notamment expliqué comment la naissance de sa fille aînée, Blue Ivy, en janvier 2012, l’a poussé à apprendre à nager.

Un apprentissage nécessaire pour Jay-Z dès l’instant où sa fille – qui est aujourd’hui âgée de 9 ans – est venue au monde. Pour lui, cette décision marquait le début de sa relation avec sa fille en tant que père. «J’ai appris à nager à sa naissance. C’est tout ce qu’il y a à savoir. C’est une métaphore de notre relation. Si jamais elle tombait à l’eau, j’étais incapable d’aller la chercher moi-même, et je ne pouvais pas supporter cette idée. Je devais apprendre à nager. Voilà. C’était le début de notre relation», explique le rappeur dans The Shop.

Jay-Z s’est également amusé de la réaction de Blue Ivy le jour où il a été nominé au Rock & Roll Hall of Fame en février dernier. Alors qu’il l’emmenait à l’école un matin, le rappeur a été surpris de voir que sa fille ne semblait pas impressionnée le moins du monde par cette annonce. «Elle s’en allait, et je lui ai dit ‘hey, fais-moi un bisou, je suis au Hall of Fame !’. Et elle m’a juste répondu ‘au revoir papa’», raconte-t-il.

En avril dernier, Jay-Z avait parlé de ses trois enfants avec le site britannique Sunday Times, et de leur futur. «Se sentir aimé est la chose la plus importante pour un enfant, vous savez. Et si mon enfant ne souhaite pas faire carrière dans le sport ou la musique ? Je ne sais pas ce qu’ils feront. Mais tant qu’un enfant se sent encouragé et aimé, tout est possible», confiait-il.