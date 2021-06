Lil Loaded : le rappeur est mort à l'âge de 20 ans

Il devait comparaitre à partir de ce mardi pour l’homicide involontaire de son ami Khalil Walker, en octobre dernier. L’artiste américain Lil Loaded, 20 ans, s’est suicidé dimanche dernier, vient d'annoncer son avocat.

«Ce gamin était sur la bonne voie, a confié son représentant, Ashkan Mehryari. Il avait une carrière musicale brillante et prometteuse». Les causes et les circonstances du décès de Dashawn Maurice Robertson n’ont pas été précisées, a rapporté NBC News.

Le jeune rappeur originaire du Texas était en liberté sous caution. Il était accusé de la mort par balle, involontaire, de son meilleur ami Khalil Walker (18 ans) lors du tournage d’un clip à Dallas, le 25 octobre dernier.

Lil Loaded s’est fait connaître en 2019 lors de la sortie de son morceau «6locc 6a6y», qui compte à ce jour plus de 29 millions de vues sur YouTube.

La semaine dernière, le jeune artiste s'était vu être certifié disque d'or pour ce morceau.