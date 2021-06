Meghan et Harry : des ossements humains découverts près de leur villa californienne

Alors que le Duc et la Duchesse de Sussex se sont exilés aux Etats-Unis pour goûter à une vie plus normale, Meghan Markle et Harry ont visiblement raté leur coup.

En cause, une découverte macabre peu commune faite la semaine dernière tout près de leur luxueuse villa. Alors que, le 24 mai dernier, des travaux étaient effectués non loin de leur demeure californienne, située dans le quartier huppé de Montecito, des ossements humains ont été retrouvés.

Découverts à quelques mètres sous terre, à 320 mètres de leur propriété, ce squelette ancien serait celui d’un jeune adulte amérindien, appartenant probablement au peuple des Chumash, selon les informations du Sun. Une tribu qui a habité la région il y a plus de 10 000 ans.

Peu de chance donc que le couple, qui de son côté a appelé la police une dizaine de fois depuis son emménagement en mars 2020 pour tentatives d'introduction sur le domaine, soit interrogé. Meghan Markle, qui doit accoucher prochainement d’une petite fille, va pouvoir organiser les derniers préparatifs et profiter de son aîné, Archie, en toute quiétude, avant l'arrivée de sa petite sœur.