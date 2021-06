Elon Musk va-t-il lancer sa propre chaîne de restaurant ?

Elon Musk souhaite développer, à travers son entreprise Telsa, une offre de restauration rapide à côté de ses stations de recharge de véhicules électriques.

L’entreprise aurait, selon le magazine américain Fortune, déposé, le 27 mai dernier, auprès du bureau des marques déposées et des brevets des États-Unis, trois nouvelles marques pour des services de restauration : en pop-up, libre-service et à emporter. Ces marques ont été déposées en vertu d’une disposition du droit des marques en indiquant que Tesla a l’intention de l’utiliser mais ne l’a pas encore fait.

« Les investisseurs sécurisent souvent la propriété intellectuelle en déposant une marque », a indiqué au magazine américain le fondateur d'une agence spécialisée dans l'alimentation et les boissons. « C'est aussi un signal qu'ils anticipent une croissance à grande échelle ».

Le prolifique Elon Musk évoquait déjà sur Twitter l’idée d’ouvrir un restaurant en 2018 : « Je mettrai un drive-in retro, une piste pour faire du roller et un resto rock dans une de mes stations Tesla Supercharger de Los Angeles »

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2018