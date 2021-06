Kate Winslet ne veut plus tourner des scènes de nu

Alors qu’elle joue une détective bourrue dans la mini-série policière «Mare of Easttown» diffusée actuellement sur OCS, Kate Winslet a récemment expliqué au New York Times qu’elle n’envisageait plus de se mettre nue devant la caméra.

L’ancienne star de «Titanic», aujourd’hui âgée de 45 ans, impressionne tant par son jeu que par ses prises de position, consciente des attentes du public et du temps qui passe. Dans cette série, elle incarne une femme blessée et détruite par le suicide de son fils, qui doit gérer sa mère, sa fille et son petit-fils, tout en enquêtant sur la disparition de jeunes femmes dans sa région.

Dans l’un des épisodes, Mare, son personnage, passe une partie de la nuit avec un homme joué par Guy Pearce. Kate Winslet a dû pour l’occasion se dévêtir et dévoiler quelques parties de son anatomie. Dans une interview accordée au New York Times, la Britannique a précisé que ses jours de nudité à l’écran «étaient comptés», ajoutant qu’elle ne se sentait plus forcément très à l’aise de se montrer ainsi.

L'actrice assume son âge et ses rides

Kate Winslet n’en a que faire de son âge et des attaques récurrentes sur son poids. Elle ne souhaite tout simplement pas lasser le public qui la suit depuis près de vingt-cinq ans. «J’ai peur qu’à un moment donné les gens se disent : "Oh, la revoilà"», a-t-elle confié.

Assumant ce qu’elle est, Kate Winslet a par ailleurs demandé à la production de ne pas corriger sa silhouette, ni d’effacer ses rides pour rester le plus naturelle possible.