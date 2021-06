Le prince Harry aurait demandé la bénédiction de la reine Elizabeth pour nommer sa fille en son honneur

Malgré un climat familial tendu, le prince Harry et Meghan Markle ont donné à leur fille, née le 4 juin dernier à Santa Barbara en Californie, un prénom hautement symbolique en hommage à la reine. Le prince Harry aurait demandé à Elizabeth II sa bénédiction avant la naissance de l’enfant.

Nommée Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, la fille du couple déchu de la famille royale, porte le surnom de son arrière-grand-mère la reine Elizabeth, et le prénom de sa grand-mère Lady Diana, tragiquement décédée à Paris en 1997.

Selon le magazine Vanity Fair, le Duc de Sussex a confié à des amis avoir demandé la bénédiction de sa grand-mère la reine Elizabeth avant de donner à sa fille le nom de Lilibet. Lilibet est en effet le surnom d’enfance de la monarque née en 1926, que seuls ses parents et son mari le prince Philip utilisaient. « Harry adore et respecte sa grand-mère », a confié à Vanity Fair un ami du prince. Pour Harry ce sont deux prénoms très importants avec beaucoup de sens. »

« Demander la permission à la reine avant de nommer un enfant fait partie de la tradition royale », a décrypté pour le magazine américain Sally Bedell Smith, la biographe de la reine, qui estime cependant que nommer l’enfant Elizabeth aurait été plus approprié. « Harry et Meghan auraient pu rendre à la reine un hommage encore plus digne en appelant leur fille par son vrai prénom », a-t-elle jugé. « C’est une chance qu’Harry et Meghan aient dit dès le départ qu’ils appelleraient leur fille « Lili » ».

Atteinte à la vie privée de la reine

Pour la biographe interrogée par le magazine américain le 7 juin, le choix du prénom très intime fait par Harry et Meghan porte atteinte à la vie privée de la reine, au regard des relations plus que tendues entre le couple, désormais installé aux Etats-Unis, et la famille royale.

« Dans le climat tendu actuel, alors que tout le monde marche sur des œufs, je ne peux pas imaginer que la reine ait eu d’autre choix que d’accepter le nom qu’ils lui ont présenté, même si elle estime qu’il porte atteinte à sa vie privée en suggérant une proximité inappropriée (avec le couple, ndlr). »

Buckingham Palace a déclaré le 6 juin que la reine était ravie de la naissance de sa 11ème arrière-petite-fille. Le duc et la duchesse de Cambridge ont, eux, félicités le couple via Instagram en utilisant le prénom « Lili ».