Voici comment l’influenceuse Astrid Nelsia gagne 20.000 à 100.000 euros par mois

La star de télé-réalité Astrid Nelsia a révélé gagner des sommes très importantes en monnayant des photos d’elles dénudées à des personnes sur les réseaux sociaux.

Interviewée par un influenceur sur Youtube, elle a ainsi déclaré qu’elle pouvait gagner «entre 20.000 à 100.000 euros» par mois, et «sans les placements de produits» très prisés des professionnels des réseaux sociaux pour gonfler leurs revenus.

Pour cela, il lui suffit de se mettre nue sur le site MYM et de vendre ses photos et vidéos aux personnes prêtes à payer pour les voir explique-t-elle.

Sous le feu des critiques depuis ces révélations, elle a répondu sur Instagram que si elle n’avait besoin que de «3 minutes par jour pour faire quelques nudes», il lui avait fallu «des années d’opérations de chirurgie esthétique» et devoir prendre soin d’elle tous les jours pour en arriver à gagner de telles sommes et et avoir autant de «followeurs» sur le réseau social.

«C’est pas si facile que ça, viens passer sous le billard comme je l’ai fais (sic). J’ai souffert pour en arriver là. Respectez mon taf (sic), merci» a-t-elle lancé à un internaute. Et de conclure : «si ça ne vous plait pas, n’achetez pas mes nudes, fin».