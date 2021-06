Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient des projets de vacances communes

17 ans après leur séparation, Ben Affleck et Jennifer Lopez continueraient leur rapprochement, et projetteraient de « passer le plus de temps possible ensemble cet été ».

La romance semble se poursuivre pour le couple mythique du début des années 2000. Après avoir été aperçus ensemble en week-end, il semblerait que le duo fasse des projets de vacances en commun. « Ils veulent faire un voyage ensemble », a révélé au site People une source anonyme. « Ils veulent passer le plus de temps possible ensemble », a ajouté l’informateur.

La source aurait également indiqué à People que Jennifer Lopez est « incroyablement heureuse » de sa nouvelle relation avec l’acteur de 48 ans. « Ils ont tous les deux l’air à laise dans cette relation. »

La rumeur d’une romance renaissante avait démarré en avril 2021, après que les deux stars aient été aperçues devant la résidence de la chanteuse à Los Angeles.