Kanye West aperçu en France avec la top-model russe Irina Shayk

Alors que la rumeur court depuis quelques semaines sur un possible rapprochement entre Kanye West et la top-model russe Irina Shayk, le rappeur et l’ex de Cristiano Ronaldo ont été aperçus en vacances, en Provence.

Kanye West et Irina Shayk – qui a eu un enfant avec l’acteur Bradley Cooper, de qui elle est séparée depuis 2019 – seraient venus ensemble, en France, à l’occasion du 44e anniversaire du rappeur. Qu’il fêtait mardi dernier, en présence de plusieurs amis. Le duo a également été vu en train de se balader, tout sourire, dans une vigne, rapporte le site américain Page Six. Selon une source proche de la famille Kardashian, ils seraient «contents» de voir Kanye West entamer une nouvelle relation (qui est loin d’être officielle pour le moment).

Celui fait quelques semaines qu’un possible rapprochement amoureux entre Kanye West et Irina Shayk fait couler de l’encre dans la presse people. Toutefois, il est utile de rappeler que le rappeur et le mannequin russe se connaissent depuis un moment. Elle avait notamment fait une apparition dans le clip Power du Louis Vuitton Don, et avait défilé lors du Yeezy Show à la Paris Fashion Week en 2012.