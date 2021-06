Kim Kardashian : son tendre message pour l'anniversaire de Kanye West malgré leur divorce

Kim Kardashian et Kanye West, actuellement en plein divorce, ont-ils enterré la hache de guerre ? Séparée de son ex-mari de rappeur, la femme d’affaires lui a en effet fait une belle déclaration pour son anniversaire.

Le temps des disputes et des reproches semble oublié… au moins pour quelques heures. Alors que Kanye West fêtait mardi 8 juin ses 44 ans, Kim K a posté sur son compte Instagram une jolie photo prise dans un avion où l’on peut voir la jeune femme avec son ancien conjoint et trois de leurs enfants.

Le père de famille apparaît tout sourire et visiblement très heureux. «Joyeux anniversaire. Je t’aime pour la vie», peut-on lire en légende de ce cliché qui transpire le bonheur.

Si cette photo date d’il y a quelques années, le couple dont la séparation en février dernier a fait l’effet d’une bombe, tente de ne pas - trop ? - essaierait aujourd'hui de conserver ce respect mutuel et de ne pas se déchirer pour protéger North, Saint, Chicago et Psalm. La famille de Kim Kardashian a elle aussi bien l’intention de ne pas envenimer la situation, et ne manque pas de publier de doux messages pour Kanye West.

C'est notamment le cas de Khloé Kardashian, la sœur de Kim, qui n’a pas oublié son ancien beau-frère, lui souhaitant sur Instagram : «Joyeux anniversaire à mon frère pour la vie ! Passe le meilleur anniversaire possible !».