L'acteur Armie Hammer serait entré en cure de désintoxication

L’acteur américain Armie Hammer serait entré en cure de désintoxication fin mai 2021. La star hollywodienne serait soumise à plusieurs addictions, et fait surtout l’objet d’accusations de viol et d’abus sexuels par plusieurs femmes.

D’après trois sources anonymes que rapporte le magazine Vanity Fair, l’acteur aurait quitté les îles Caïmans fin mai 2021, pour rejoindre une cure de désintoxication afin de résoudre des problèmes d’alcool, de drogues et de sexe. Son départ à l’aéroport de Grand Cayman a été aperçu par des témoins qui décrivent une scène d’au revoir « qui semblait émotionnelle », entre Armie Hammer, son ex-femme Elizabeth Chambers, dont il a divorcé en juillet 2020, et leurs deux enfants.

Décidé à retrouver une vie saine

L’acteur de 34 ans aurait intégré un centre de traitement en Floride le 31 mai, et serait soigné depuis plus d’une semaine. « Tout le monde regarde Armie en pensant qu’il a eu une vie privilégiée et que cela doit signifier qu’il n’a eu aucun problème dans sa jeunesse et que tout était chouette », a déclaré un ami proche de l’acteur au magazine américain. « Ce n’est pas parce que vous venez d’une famille où les ressources financières sont abondantes que votre vie est sans problème. »

D’après ce dernier, la star de « Call Me By Your Name » serait décidé à « retrouver une vie saine pour obtenir la garde partagée de ses enfants ». « C’est un signe clair qu’il reprend le contrôle de sa vie, c’est un premier pas vers son bien-être général », a poursuivi l’ami de l’acteur.

Plusieurs accusations de violences sexuelles

En janvier 2021, plusieurs femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour accuser l’acteur d’abus émotionnel, de manipulations et de violences sexuelles. Le 18 mars 2021, une femme appelée Effie accuse l’acteur de viol. Il a toujours nié ces accusations par le biais de son avocat.

Le scandale a pris de l’ampleur lors de la diffusion de captures d’écran montrant l’acteur évoquant certains de ses fantasmes sexuels, impliquant le viol et le cannibalisme. A la suite de ces allégations, Armie Hammer avait dû se retirer de deux projets très médiatisés : une comédie romantique avec Jennifer Lopez et une série sur les coulisse du tournage du « Parrain ».

« Je ne réponds pas à ces allégations absurdes, mais à la lumière de vicieuses et fallacieuses attaques en lignes dont je fais l’objet, je ne peux pas, en toute conscience, laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République Dominicaine », avait seulement déclaré l’acteur en janvier, pour justifier son retrait du tournage de « Shotgun Wedding » avec Jennifer Lopez.

Une addication incontrolée

Plusieurs sources ont fait allusion à des traumatismes non résolus par le passé, ainsi que des problèmes de toxicomanie. « Il peut littéralement boire une bouteille de vodka sans le sentir. Sa tolérance est incroyablement élevée pour tout», a détaillé au magazine une source proche de la star. « Il boit beaucoup et il fume de l'herbe... Il n'y a aucune drogue qu'il ne prend pas. »

Une femme qui est sortie avec l’acteur l’été dernier se souvient d’excès de drogues et d’aclool. « Il aimait se défoncer avec n'importe quelle drogue et rouler incroyablement vite dans la ville, à 140 km/h dans les rues résidentielles, ce qui est terrifiant », a déclaré au magazine cette personne, qui aurait rencontré Armie Hammer sur le tournage du film « The Lone Ranger ». « Il fait face a tellement de traumatismes qu’il ne peut pas se gérer seul avec sérénité », a conclu par ailleurs une ancienne petite-amie.