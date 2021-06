«Je me sentais seule» : Kim Kardashian dévoile les raisons pour lesquelles elle a quitté Kanye West

Dans le dernier épisode de «Keeping Up with the Kardashians», diffusé sur la chaîne américaine E!, Kim Kardashian a expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de mettre un terme à son mariage avec Kanye West. Une conversation entre la star et sa mère Kris Jenner, filmée par les caméras de l'émission.

Pour cet ultime épisode qui met un terme à 20 saisons de «Keeping Up with the Kardashians», Kim Kardashian a expliqué qu'elle voyait un psychologue pour faire face à son divorce avec Kanye West. «Je ne pensais pas que je me sentais seule. Quand j'ai eu 40 ans cette année je me suis dit 'non, je ne veux pas d'un mari qui vit dans un État différent'. C'est dans ces moments-là que nous nous entendions le mieux, et je trouve ça triste. Je veux quelqu'un avec qui je peux regarder des séries, quelqu'un qui veut faire du sport avec moi. C'est les petites choses que je n'ai pas. J'ai toutes les choses grandioses [...] Mais je pense que suis prête pour les plus petites expériences», a-t-elle expliqué à sa mère, Kris Jenner.

En février dernier, la presse américaine annonçait la séparation entre Kim Kardashian et Kanye West, après sept ans de mariage et quatre enfants. La star de télé-réalité aurait demandé la garde partagée de ses enfants, et devrait conserver leur résidence située à Hidden Hills à Los Angeles.

Si Kim Kardashian semble déterminée à conserver de bons rapports avec son ex-compagnon, lui adressant même un message sur les réseaux sociaux pour son anniversaire, le rappeur quant à lui vient de se désabonner de tous les comptes Twitter des membres de sa belle-famille... y compris celui de Kim Kardashian.