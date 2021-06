Angelina Jolie de nouveau avec Johnny Lee Miller, son premier mari ?

Alors qu’Angelina Jolie se confiait en mai dernier sur sa vie sentimentale, expliquant être célibataire depuis longtemps, l’actrice, qui traverse un période difficile dans le divorce qui l’oppose à Brad Pitt, est allée rendre visite à son premier mari, Johnny Lee Miller.

La comédienne, qui vient de fêter ses 46 ans, a été vue à New York, montant chez son ex Johnny Lee Miller, a rapporté ce week-end le magazine Page Six. En vacances dans la mégapole avec ses sept enfants à l’occasion de son anniversaire, elle a rejoint seule le domicile de son premier époux. Après s’être rencontrés en 1995 sur un tournage, les deux acteurs se sont en effet mariés en 1996, séparés un an plus tard avant de divorcer en 1999, tout en restant en bon terme. Une visite qui a mis le feu aux poudres, alors même que Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent bien s’être remis ensemble, dix-sept ans après leur séparation.

Rendez-vous amical ou retrouvailles amoureuses ?

Tourmentée par un divorce qui ne prend pas la tournure qu'elle souhaite - fin mai, l'actrice a été déboutée de la demande de garde exclusive de ses enfants, Brad Pitt obtenant une garde partagée - la mère de famille est-elle tout simplement venue chercher du réconfort auprès d’un ami ou plus ? Arrivée, comme le veut la tradition lors d’un dîner, avec une bouteille de vin, Angelina Jolie est repartie trois heures plus tard aux alentours de 22 h 30.

Angelina Jolie et Johnny Lee Miller sont en effet restés amis malgré leur séparation. Mais comme le souligne Page Six, l’actrice a, à plusieurs reprises, exprimé ses regrets d'avoir mis fin à leur mariage. Alors qu’ils sont aujourd’hui célibataires tous les deux, la donne aurait-elle changé ? Rien n’est moins sûre.