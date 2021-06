Après la bijouterie, Kate Moss se serait lancée dans le tatouage

Après avoir créé en 2020 sa collection de haute joaillerie, la top-model Kate Moss se serait lancée dans un tout nouveau hobby : le tatouage.

Kate Moss tatoueuse ? C’est ce qu’a déclaré au journal britannique Sunday Mirror le tatoueur et ami de longue date de la star, Daniel Casone. La star se serait lancée dans l'apprentissage de cet art aux cotés du professionnel afin qu’ils puissent « aller à Glastonbury (un festival anglais connu pour être l’un des plus grands festivals de musique et d’art du spectacle au monde, ndlr) pour tatouer des gens ».

Daniel Casone a révélé qu’il avait déjà laissé Kate Moss s’entraîner au maniement de l’aiguille sur sa peau malgré son manque d’expérience. « C’est Kate Moss donc je me suis dit laisse la faire », a-t-il argué à l’hebdomadaire britannique.

« Elle m’a appelé pour que je lui fasse un nouveau tatouage et elle a fini par me tatouer également. Elle a écrit son prénom et a dessiné un coeur sur mon bras », a détaillé l'artiste. D’après le tatoueur de 47 ans, l’opération s’est révélée assez douloureuse. « Elle ne savait pas quoi faire et a piqué assez profondement mais ça ne m’a pas dérangé. » La mannequin ne serait d'ailleurs pas la seule célébrité à s'etre entrainé sur le corps du tatoueur. La chanteuse Rita Ora se serait elle aussi exercée sur le bras de l’artiste où elle y aurait également inscrit son nom.

Des festivaliers tatoués par Kate Moss

La star s’entrainerait donc en amont du festival Glastonbury, annulé pour cause de pandémie en 2020 et 2021. Les fans de Kate Moss devront donc d’attendre l’édition 2022 de l'événement, connu pour sa musique pop mais aussi pour ses nombreux spectacles de danse, de théâtre ou encore de cirque, pour se faire tatouer par la star. Une période tout de même relativement limitée pour maîtriser cette pratique qui prendrait, selon la fédération des tatoueurs américains, au moins 3 ans pour être acquise.