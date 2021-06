Gigi Hadid se confie sur sa maternité et sa vision de la parentalité

La top-model Gigi Hadid s’est confiée dans une interview au média I-D sur sa grossesse, l’éducation de sa fille Khai, et sur les valeurs qu'elle aimerait lui transmettre.

La star de 26 ans, qui avait caché sa grossesse pendant près de 5 mois, a mis au monde en septembre 2020 son premier enfant, Khai, qu’elle a eu avec son compagnon Zayn Malik, un ancien membre du très populaire groupe One Direction. Dans une interview accordée à I-D dont elle fait la couverture, elle a été interrogée sur sa grossesse en temps de Covid, et a évoqué les difficultés à éduquer un enfant issu d’une double culture.

Un moment privilégié

Devenue mère en temps de pandémie et de confinements, la mannequin ultra-populaire a vécu cette période comme une chance pour profiter de sa fille. « Il y a un côté doux-amer parce que je sais que le Covid a été une tragédie pour tant de personnes, de familles, de vies et d'emplois », a-t-elle déclaré. « Mais il y a eu un côté positif dans le timing, dans le sens où j'ai pu faire l'expérience de la grossesse, de l'accouchement et de la vie avec mon bébé. Cela m'a vraiment donné le temps de vivre la maternité comme je le voulais, c'est-à-dire sans nourrice et sans nounou aussi longtemps que possible avant de reprendre le travail. »

Transmettre une double culture

Née aux États-Unis d'un père palestinien et d'une mère néerlandaise, la jeune star s’est également épanchée sur sa relation à cette double culture. « Dans certaines situations, j'ai l'impression - ou on me donne l'impression - que je suis trop blanche pour défendre une partie de mon héritage arabe. On traverse la vie en essayant de trouver sa place sur le plan racial. Ce que je suis, ou ce que j'ai, est-il suffisant pour faire ce que je pense être juste ? »

Des interrogations sur l’identité qui se transposent désormais sur sa fille Khai. Elle révèle avoir beaucoup abordé le sujet avec son compagnon Zyan Malik, Britannique d’origine Pakistanaise par son père et Anglo-irlandais par sa mère.

« C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, mais c'est aussi quelque chose que nous avons d'abord vécu nous-mêmes », a détaillé Gigi Hadid.« Je pense que Khai va grandir en ressentant la façon dont elle peut, ou veut, être un pont pour ses différentes ethnies. Mais je pense que ce sera bien de pouvoir avoir ces conversations, et de voir où elle en est, sans que nous lui imposions cela. »