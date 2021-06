Karine Ferri mariée à Yoann Gourcuff : les parents de Grégory Lemarchal donnent leur avis

Bien qu'elle ait refait sa vie avec Yoann Gourcuff, Karine Ferri n'a jamais perdu contact avec ses anciens beaux-parents, Laurence et Pierre Lemarchal, les parents de son ancien compagnon Grégory Lemarchal.

Souffrant de la mucoviscidose, le gagnant de la saison 4 de la Star Academy est décédé à l'âge de 23 ans, le 30 avril 2007. Karine Ferri, particulièrement touchée par sa disparition, est restée très engagée dans l'association Grégory Lemarchal créée par ses parents, pour lutter contre cette terrible maladie.

Depuis 2011, Karine Ferri est en couple avec l'ancien footballeur Yoann Gourcuff. Les deux stars ont donné naissance à un petit Maël, le 6 avril 2016, puis se sont pacsés un an plus tard. En juillet 2018, une petite fille, Claudia, est venue agrandir la famille. Le 8 juin 2019, les heureux parents se sont mariés dans le Var.

«Elle ne l’oublie pas»

A l'occasion d'une interview accordée au média belge 7sur7, Laurence et Pierre Lemarchal ont évoqué leur relation avec leur ancienne belle-fille, qui les appelle toujours «belle-maman et beau-papa», et n'ont pas manqué de faire des éloges de son mari. «Elle a de la chance d’avoir un mari comme Yoann Gourcuff. Il est très gentil et très intelligent. Ça ne doit pas être évident pour lui de voir le nom de sa femme sans cesse associé à celui de son ex-compagnon», a déclaré Laurence Lemarchal. Son mari, Pierre, qualifie quant à lui le footballeur d'«intelligent». «Et il nous adore», a-t-il ajouté.

«Nous, nous étions vraiment heureux pour elle lorsqu’elle l’a rencontré, a ajouté Laurence Lemarchal. Karine n’avait que 25 ans à l’époque du décès de Grégory. D’ailleurs, il y a une phrase qu’elle déteste entendre, c’est "vous avez refait votre vie". Elle dit toujours : "Non, je n’ai pas refait ma vie. Je la continue, mais toujours avec Greg dans mon cœur". Elle a horreur de cette expression. Dans son esprit, ça veut dire qu’elle aurait oublié le passé. Elle ne l’oublie pas».