M Pokora revient sur ses propos polémiques au sujet du Covid

Matt Pokora s'était retrouvé au coeur d'une polémique après des propos très mal accueillis sur les réseaux sociaux au sujet du coronavirus, début mars 2020. Plus d’un an après, le chanteur est revenu sur ses paroles ce jeudi 17 juin.

Les propos du chanteur et comédien en herbe avaient été tenus avant l’annonce du premier confinement en mars 2020, suite à l’annulation de son concert prévu à l’Accord Hotel Arena.

« C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'infos, les politiques, les médecins, en disant que la grippe chaque année tue beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1 ou Ebola étaient bien plus dangereux », avait alors déclaré sur Instagram le jeune père de deux enfants, agacé par des mesures d’annulations jugées alors excessives.

« Jamais on n’a annulé des concerts, des marathons pour H1N1, Ebola et autres... On parle de 73 personnes contaminées sur 66 millions de Français... On nous cache quelque chose ou quoi ?! » Un message qui avait immédiatement indigné et pour lequel l’artiste avait vite publié un mea culpa sur Twitter.

Ma dernière phrase était maladroite ok, mais loin de moi l’idée de penser à un complot. Je me demandais plutôt si on ne nous disait pas tout sur la dangerosité du virus. Ce que j’ai écrit sont des faits. On nous le dédramatise constamment mais les mesures prises sont inédites. — Matt Pokora (@MPokora) March 2, 2020

Aucun regret pour M Pokora

« J’aurais mieux fait d’attendre un peu puisque quand je réagis, je le fais à chaud. Je suis dans les premiers à me mettre dans le bourbier. Puis, trois semaines après, tout le monde dit la même chose mais ça passe. C’est juste parce que j’ai comme habitude de réagir très vite quand les gens ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de choses », a réagi la star, interviewée jeudi 17 juin dans le cadre de ses débuts sur les planches de théâtre, prévus en septembre 2021 aux côtés de Philippe Lellouche et Estelle Lefébure.

« Quand je me suis plains, on voyait encore 40 000 personnes dans les stades et nous on nous disait non parce qu’on était en extérieur. C’est toujours un peu délicat au début de s’exprimer là-dessus », a commenté l’artiste qui a réaffirmé ne pas regretter ses propos.