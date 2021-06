Michel Sardou évoque ses origines et se dit déçu dans une anecdote inattendue

Les lacs du Connemara - titre le plus connu de Michel Sardou - fête ce mois-ci ses 40 ans. A cette occasion, l’artiste a partagé une anecdote étonnante avec le journaliste Steven Bellery, dévoilée ce matin sur RTL dans l’émission d’Yves Calvi.

Interrogé sur le tube qui a marqué sa carrière, expliquant qu'il a un rapport «magnifique avec cette chanson qui met en joie», Michel Sardou s'est lancé dans une explication étonnante. «Alors c’est bizarre, d'ailleurs. Parce que j’ai fait un test ADN pour connaître mes origines. Et moi dans ma tête, à cause de mon père, je me voyais Italien depuis toujours. J’envoie mon test. Mon test me revient et qu'est-ce que je vois ? J'ai 10% d'Italien, c'est vrai. Mais tout le reste, c'est Écossais, Gallois, Irlandais». Une nouvelle loin d'enchanter l'interprète des Lacs du Connemara, région où il n'avait jamais mis les pieds avant d'écrire ce titre.

Et de poursuivre : «Oh et moi qui déteste les Anglais depuis Charles VII ! Et William Wallace, même avant. Allez savoir ! Alors je leur ai demandé vous êtes sûr ? » L'occasion pour Michel Sardou de partager une autre anecdote : «Il y a une fille très marrante d'ailleurs, qui m'a répondu : "Peut-être que Les lacs du Connemara, c’est un retour de vos ancêtres ?".»

Un titre au succès inattendu pour Michel Sardou

Une chanson d'ailleurs née d’un accident : un clavier qui rend l’âme après un long trajet au soleil sortant un son de cornemuse. Un son qui plaît à Michel Sardou et qui, grâce au parolier Pierre Delanoë et un guide de voyage sur l'Irlande, à défaut d’un ouvrage sur l’Ecosse, introuvable là où ils sont, donnera naissance aux «Lacs du Connemara».

A l'époque, Michel Sardou ne mise pas sur ce titre de sept minutes cinquante-quatre, comme il l'a expliqué à Steven Bellery. «Là je dis, on se plante complètement. Aucune radio ne passera une chanson de près 8 minutes. Ce n’est pas possible. Ça ne marchera pas !» Et de préciser ensuite «Pierre Delanoë, me dit : "Ecoute, on l'a faite. Elle sera sur le disque. On verra bien." Et c’est devenue une chanson dans mon répertoire des plus importantes », conclut Michel Sardou, à qui ses ascendants ont peut-être donné un coup de pouce finalement ?