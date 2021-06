La star de Twitter Philousports est décédée, une pluie d’hommage sur les réseaux sociaux

Ce samedi 19 juin, Philippe, connu sous le pseudonyme de Philousports sur les réseaux sociaux, est décédé à l’âge de 49 ans, a annoncé son agence. Les hommages se multiplient sur Twitter.

«Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philousports tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant» peut-on lire.

Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre @philousports tant aimé . Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant. — Agents Associés (@ArteroBorriello) June 19, 2021

Cette nouvelle semble irréelle pour les fans de l’homme au grand coeur qu’était Philou. Il y a encore quelques heures, il pianotait quelques messages à l’attention de sa communauté qui compte près de 265.000 abonnés.

Une communauté qu’il a construite sur Twitter depuis son inscription en 2011. Cet homme, un quadragénaire atteint de myopathie, qui se déplaçait à l’aide de son fauteuil roulant, avait réussi à faire oublier son handicap grâce à son humour et son extrême gentillesse.

Un parcours pas facile

Diminué par sa myopathie et élevé par une mère alcoolique et violente envers lui, il a subi l’abandon du jour au lendemain de sa soeur, qui pourtant s’occupait de lui. Il aura tout de même pu compter sur l’amour de son père, atteint d’une leucémie foudroyante.

Malgré ces épreuves de la vie, Philippe a réussi à devenir Philousports sur Twitter. Le quadragénaire avait trouvé un moyen de s’exprimer sans complexe grâce aux réseaux sociaux. En alliant sa passion pour le sport et le second degré, il est devenu l’un des Français les plus suivis sur Twitter. Son succès lui a ainsi permis de pouvoir publier un livre où il y raconte ses souffrances, intitulé «Moi, Philousports».

Aujourd’hui, la Toile lui rend hommage. Des personnalités du sport notamment, lui ont adressé des messages, comme les footballeurs Kylian Mbappé ou encore André-Pierre Gignac et Benjamin Mendy.

Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger.



Un exemple pour tous.



Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle.



Reposes en paix mon Philou





.... pic.twitter.com/jWo64rPPvQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2021

C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce soir. Un grand fan de rugby et de sport nous a malheureusement quitté ce soir. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches... Repose en paix Philou. pic.twitter.com/td3j9uRXrf — France Rugby (@FranceRugby) June 19, 2021

Philou repose en paix, crack des cracks — Benjamin Mendy (@benmendy23) June 19, 2021

Dans son dernier tweet, Philousport a partagé une vidéo du média Brut, dans laquelle il faisait une touchante déclaration. «Il y en a qui me disent : “quand ça ne va pas, je regarde la video“ et ça me remonte le moral. Quand tu reçois ce genre de message, tu ne t’attends pas, quoi. Je crois que c’est ça qui me touche. C’est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n’es pas inutile, quoi. C’est ça que je veux être quand je ne serai plus là, qu’on dise : “putain, Philou il ferait ça. Philou il serait comme ça“. C’est ça que je veux».