Taylor Swift : la nouvelle version de son album «Red» sortira en novembre

Taylor Swift s’apprête à sortir la version ré-enregistrée de son album «Red» pour l’automne prochain. Sur Instagram, la chanteuse américaine est revenue sur les détails du premier enregistrement de l’opus, sorti en 2012.

En travailleuse acharnée, Taylor Swift a décidé de ré-enregistrer ses albums signés à l’époque chez son ancien label Big Machine Records, après en avoir perdu les droits. En avril dernier, elle entamait ainsi son marathon en proposant sa nouvelle version de «Fearless», qui avait atteint la première place du Billboard 200 aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones.

Pour découvrir la nouvelle édition de Red, les fans de la starlette devront patienter encore quelques mois. Toutefois, Taylor Swift a délivré un long message accompagné d’une photo d’elle en attendant la sortie du projet qui comprendra quelques surprises. Alors que l’édition standard comprenait 16 titres et la deluxe, 22, la compagne de Joe Alwyn explique que «ce sera la première fois que vous entendrez les 30 chansons qui devaient être incluses au départ sur Red». Elle précise également que l’une d’elle «dure même dix minutes».

Pour rappel, le quatrième album studio de Taylor Swift avait été marqué par le single «We are never ever getting back together», qui faisait référence à la relation tumultueuse qu’elle avait entretenu à l'époque, avec l’acteur américain Jake Gyllenhaal.

La genèse de l’album

Taylor Swift revient également sur son état d'esprit à l’époque de la composition de «Red». «Musicalement et au niveau des textes, Red ressemblait à une personne au coeur brisé» écrit-elle avant de détailler, «ça partait dans tous les sens, comme une mosaïque fracturée par les sentiments qui, d’une manière ou d’une autre, fusionnent tous ensemble à la fin».

La chanteuse de 31 ans explique également ne pas «savoir si c’est parce qu’elle avait mis dans cet album toutes ses pensées, ou alors le fait d’avoir entendu les milliers de voix de ses admirateurs chanter ses paroles avec elle dans une solidarité passionnée, ou si c’était tout simplement le temps» mais elle confie avoir ressenti un changement. «Quelque chose avait été guéri en cours de route», peut-on lire.